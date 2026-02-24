Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Lily Collins zagra Audrey Hepburn w filmie o kulisach powstania "Śniadania u Tiffany’ego" 0

Lily Collins wcieli się w Audrey Hepburn w projekcie poświęconym powstawaniu "Śniadania u Tiffany'ego". Za produkcję odpowiadają Case Study Films oraz Imagine Entertainment.

Film powstaje na podstawie bestsellerowej książki "Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman" autorstwa Sama Wassona. Publikacja uchodzi za pierwsze kompleksowe opracowanie kulis realizacji "Śniadania u Tiffany'ego" i szeroko opisuje twórcze napięcia oraz kulturowe tło produkcji.

W centrum opowieści znajdą się nie tylko Hepburn, ale także autor literackiego pierwowzoru Truman Capote, kostiumografka Edith Head oraz reżyser filmu Blake Edwards. Projekt ma pokazać proces twórczy stojący za jednym z najbardziej wpływowych tytułów w historii kina amerykańskiego.

"Śniadanie u Tiffany'ego", w którym Hepburn stworzyła ikoniczną postać Holly Golightly, ekscentrycznej nowojorskiej bywalczyni salonów, było nominowane do pięciu Oscarów i na stałe wpisało się w historię popkultury oraz mody. W 2012 roku film trafił do amerykańskiego National Film Registry jako dzieło o szczególnym znaczeniu kulturowym i historycznym.

Za scenariusz odpowiada Alena Smith, twórczyni serialu "Dickinson".

Źrodło: Deadline