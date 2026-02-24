Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Do katalogu The Criterion Collection dołączą dwa głośne tytuły Netfliksa! 0

Netflix coraz śmielej flirtuje z fizycznymi nośnikami i to w najbardziej prestiżowym wydaniu. Do katalogu The Criterion Collection dołączą dwa głośne tytuły amerykańskiego giganta streamingowego z 2025 roku, czyli "Frankenstein" w reżyserii Guillermo del Toro oraz animacja "K-popowe łowczynie demonów" wyprodukowana przez Sony Pictures Animation.

Oba filmy należą do najczęściej oglądanych i najwyżej ocenianych produkcji platformy w minionym roku, a ich obecność w ofercie Criterion potwierdza rosnące znaczenie streamingowych premier w obiegu kolekcjonerskim. "Frankenstein" zdobył dziewięć nominacji do Oscarów, natomiast "K-popowe łowczynie demonów" dwie.

To nie pierwszy raz, gdy Netflix trafia pod skrzydła Criterion. Wcześniej do kolekcji dołączyły m.in. "Roma" Alfonso Cuaróna, "Irlandczyk" Martina Scorsese, "Psie pazury" Jane Campion, "Historia małżeńska" Noaha Baumbacha czy "Guillermo Del Toro: Pinokio".

Criterion rozszerza także ofertę o inne tytuły z sezonu nagród 2025. W planach wydawniczych znalazły się: "Wartość sentymentalna", "To był zwykły przypadek", "Tajny agent" oraz "Zmartwychwstanie".

Źrodło: Variety