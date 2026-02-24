Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Christian Bale potwierdza udział w "Heat 2" 0

Po miesiącach spekulacji pojawiło się pierwsze oficjalne potwierdzenie dotyczące obsady "Heat 2". Christian Bale przyznał w rozmowie z dziennikarzem Jake’em Hamiltonem, że pracuje nad projektem w Chicago. Informacja wypłynęła przy okazji wywiadu dla "Fox 32 News".

Wczytywanie...

Dla Bale’a będzie to ponowna współpraca z Michaelem Mannem. Obaj pracowali wcześniej przy gangsterskim dramacie "Wrogowie publiczni", opowiadającym o początkach FBI i fali napadów na banki w latach 30. XX wieku.

"Heat 2" nie będzie klasyczną kontynuacją. Scenariusz powstaje na podstawie powieści współautorstwa Manna oraz Meg Gardiner i rozgrywa się w dwóch planach czasowych. W latach 80., przed wydarzeniami z oryginału, oraz na początku XXI wieku. Akcja ma wyjść poza Los Angeles, a jednym z kluczowych miejsc ma być Chicago, miasto związane z przeszłością detektywa Vincenta Hanny.

Choć wcześniej z projektem łączono nazwiska takie jak Adam Driver czy Austin Butler, ich udział nie został dotąd oficjalnie potwierdzony. W medialnych doniesieniach pojawiał się również Leonardo DiCaprio, jednak aktor pozostaje obecnie zaangażowany w nowy projekt Martina Scorsese.

Dodatkowo branżowe źródła wskazują, że do obsady może dołączyć Stephen Graham, który także pojawił się na ekranie we wspomnianym wcześniej filmie "Wrogowie publiczni".

Na ten moment więcej szczegółów dotyczących ról i pełnej obsady cały czas pozostają tajemnicą.

Źrodło: The Playlist