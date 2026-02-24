Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Backrooms" zapowiada kinową adaptację creepypasty! 0

Do kin trafi ekranizacja internetowego fenomenu. W sieci zadebiutował pierwszy teaser filmu "Backrooms", zapowiadający pełnometrażowy projekt w reżyserii i według scenariusza Kane'a Parsonsa.

Krótka zapowiedź wprowadza niepokojącą sytuację, gdzie w piwnicy salonu meblowego pojawia się tajemnicze przejście prowadzące do przestrzeni, która zdaje się funkcjonować poza znaną rzeczywistością. Estetyka teasera konsekwentnie odwołuje się do minimalistycznego, liminalnego klimatu znanego z internetowego pierwowzoru, czyli pustych, klaustrofobicznych wnętrz i przestrzeni zawieszonej między snem a koszmarem.

Oto teaser:

W obsadzie znaleźli się m.in. Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett oraz Lukita Maxwell.

Parsons, który zdobył rozpoznawalność dzięki krótkim formom osadzonym w uniwersum "Backrooms", staje przed wyzwaniem przełożenia viralowego konceptu na pełnometrażową narrację. Teaser nie zdradza fabularnych szczegółów, koncentrując się raczej na budowaniu atmosfery dezorientacji i niepokoju.

Premiera została wyznaczona na 29 maja 2026 roku.

Oto plakat promujący "Backrooms":

Źrodło: A24