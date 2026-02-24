Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Emma Corrin i Jack Lowden w zapowiedzi nowej "Dumy i uprzedzenia" od Netflixa 0

Już jesienią 2026 roku Netflix zaprezentuje wierną i klasyczną adaptację "Dumy i uprzedzenia", która ma szansę skraść serca wielbicieli dramatów kostiumowych oraz historii pełnych tęsknoty i wzruszeń.

Ta kultowa opowieść spod pióra Jane Austen, zostanie wskrzeszona aby poruszyć oddanych fanów oryginału i zainspirować nowe pokolenia do zakochania się w losach Elizabeth Bennet (w tej roli Emma Corrin ze Złotym Globem na koncie) i pana Darcy’ego (Jack Lowden). Twórcami miniserialu są scenarzystka Dolly Alderto i reżyser Euros Lyn.

Jak zdradziła podczas produkcji Dolly Alderton, scenarzystka i producentka wykonawcza:

Możliwość ponownej interpretacji tej wyjątkowej opowieści trafia się raz na pokolenie. Niezmiernie cieszę się, że mogę być częścią tego projektu. "Duma i uprzedzenie" Jane Austen to wzorzec komedii romantycznej – z radością studiowałam powieść, aby odkryć zarówno znane, jak i nowe sposoby ożywienia tej ukochanej książki. Współpraca z reżyserem Eurosem Lynem i naszą znakomitą obsadą to była czysta przyjemność. Nie mogę się doczekać, aż te zabawne i pełne sprzeczności postacie ożyją na ekranie, zarówno dla wiernych fanów powieści oraz tych, którzy jeszcze nie poznali Lizzie i pana Darcy’ego.

Premiera sześcioodcinkowego miniserialu "Duma i uprzedzenie" już jesienią 2026, tylko w Netflixie!

Oto teaser:

Źrodło: Netflix / materiały prasowe