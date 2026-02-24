Pełny zwiastun "The Madison", spin-offu "Yellowstone" 0
Paramount+ prezentuje pełny zwiastun nowego spin-offu Yellowstone Taylora Sheridana. Produkcja nosi tytuł The Madison i zadebiutuje w streamingu 14 marca.
The Madison jest piątym serialem należącym do westernowej serii. Określany jest jako "szczere studium żałoby i ludzkiej więzi, śledzące rodzinę z Nowego Jorku w dolinie rzeki Madison w środkowej Montanie". Akcja przenosić będzie widzów zarówno do malowniczych krajobrazów Montany, jak i do zatłoczonego i gwarnego Manhattanu. Główni bohaterowie to rodzina Clyburnów. Jakie będą jej powiązania z rodziną Duttonów, wokół których kręci się całe dotychczasowe uniwersum "Yellowstone", na razie nie wiadomo.
Zwiastun wyraźnie sugeruje, że główna bohaterka, w którą wciela się Michelle Pfeiffer zmaga się z mnóstwem nagromadzonej żałoby.
W obsadzie znajdują się także Kurt Russell, Beau Garrett, Elle Chapman, Will Arnett, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova i Matthew Fox.
Za powstanie The Madison odpowiada oczywiście Sheridan. Reżyserią zajęła się Christina Alexandra Voros.
Na pierwszy sezon serialu składa się sześć odcinków. Produkcja w naszym kraju trafi na platformę SkyShowtime. Serwis nie potwierdził jeszcze polskiej daty debiutu, na razie we wszystkich zapowiedziach pojawia się termin "wkrótce".
The Madison zadebiutuje po premierze czwartego serialu z serii Yellowstone, Marshals: historia z Yellowstone. Jego premiera na SkyShowtime 2 marca.
Źrodło: Paramount Plus, Dark Horizons
