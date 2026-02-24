Hit Apple TV+ powraca! "For All Mankind" z pełnym zwiastunem 5. sezonu 0

Apple TV+ prezentuje oficjalny zwiastun oczekiwanego piątego sezonu swojego cenionego dramatu sci fi rozgrywającego się w kosmosie – For All Mankind. Produkcja ta od 2019 roku zachwyca widzów alternatywną wizją podboju kosmosu.

Dziesięcioodcinkowy piąty sezon zadebiutuje za miesiąc, dokładnie 27 marca. Jego akcja rozpoczyna się w roku 2010, a więc kilka lat po wydarzeniach związanych z napadem na asteroidę Goldilocks. Happy Valley przekształciło się w tętniącą życiem kolonię, zamieszkaną przez tysiące ludzi i stanowiącą punkt wypadowy dla kolejnych misji, które mają zaprowadzić ludzkość jeszcze dalej w głąb Układu Słonecznego. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy ziemskie mocarstwa zaczynają domagać się zaprowadzenia prawa i porządku na Marsie, co prowadzi do narastających napięć między mieszkańcami Czerwonej Planety a ich dawną ojczyzną.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie ponownie Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña i Wrenn Schmidt, a także nowi stali członkowie obsady: Mirelle Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz, Ines Asserson, Barrett Carnahan i Tyler Labine.

Nowe odcinki będą emitowane co tydzień aż do 29 maja. Twórcami serialu są Ronald D. Moore, Matt Wolpert i Ben Nedivi.

Źrodło: Apple TV+, Dark Horizons