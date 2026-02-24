"Przepis na zbrodnię" z datą premiery. Spin-off "Dzielnicy strachu" w marcu na antenie Puls 2 0

Poznaliśmy datę premiery nowego serialu ATM Grupy realizowanego dla Telewizji Puls – "Przepis na zbrodnię". To obyczajowo-kryminalny spin-off Dzielnicy strachu.

Serial będzie emitowany na antenie Puls 2 od 9 marca 2026 roku, od poniedziałku do czwartku o godz. 21:00. Wraz ze startem Przepisu na zbrodnię zmieni się także pasmo emisji Dzielnicy strachu. Od 9 marca serial będzie nadawany wcześniej o godz. 20:00 (zamiast o 22:00) i, podobnie jak nowa produkcja, tylko od poniedziałku do czwartku.

Akcja serialu ponownie rozgrywa się w dobrze znanej widzom Dzielnicy strachu fikcyjnej dzielnicy Gorczak. Tym razem twórcy pokazują ją „od kuchni” – z perspektywy mieszkańców, którzy sami ustalają reguły gry i wolą rozwiązywać swoje sprawy bez udziału policji i instytucji. Centrum wydarzeń stanowi kultowy bar "U Edka", gdzie krzyżują się losy bohaterów, a sprawy kryminalne przeplatają się z wątkami obyczajowymi i humorem.

W głównej roli właściciela baru, Edwarda Małodobrego, występuje Andrzej Deskur. W barowej kuchni towarzyszą mu Beata Schimscheiner jako Miszel oraz Michał Murawski jako Kruszyna. W serialu pojawią się także bohaterowie znani z Dzielnicy strachu, w których wcielają się m.in. Andrzej Młynarczyk, Andrzej Olejnik, Filip Gurłacz, Grażyna Strachota, Lech Dyblik i Teresa Dzielska.

Do obsady Przepisu na zbrodnię dołączył również Krzysztof Stelmaszyk, który wciela się w postać Tajemniczego Narratora – enigmatycznego bohatera otwierającego i zamykającego każdy odcinek komentarzem do wydarzeń na Gorczaku. To właśnie jego obecność nadaje serialowi dodatkowy, charakterystyczny ton i buduje klimat opowieści.

Źrodło: ATM Grupa