Gwiazda "Rebel Moon" zagra Baldura w adaptacji "God of War" 0

Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios pracują obecnie nad telewizyjną adaptacją God of War dla Prime Video. Serial, oparty na niezwykle popularnej serii gier wideo, otrzymał nowego aktora, które wcieli się w kultowa postać Baldura.

Amazon MGM Studios ogłosiło, że Ed Skrein, którego znamy m.in. z dwóch części Rebel Moon wcieli się w Baldura w aktorskim serialu God of War.

Ed Skrein

Opis postaci brzmi: Baldur może i jest najmłodszym synem Odyna, ale jest też najniebezpieczniejszą bronią swojego ojca. Charyzmatyczny, nieprzewidywalny i obdarzony ostrym jak brzytwa językiem, Baldur żyje według własnych zasad. Jako chłopiec został przeklęty — klątwa ta odebrała mu zdolność odczuwania przyjemności i doznań fizycznych. To napędza w nim nienasycony gniew i żądzę krwi. Baldur preferuje brutalny styl walki wręcz, łączący ogromną siłę z surową potęgą jego pięści. Ponad wszystko pragnie przeciwnika, który naprawdę dorówna mu w boju. Przeciwnika, który wreszcie pozwoli mu coś poczuć.

O czy jest serial?

God of War śledzi losy ojca i syna — Kratosa oraz Atreusa — którzy wyruszają w podróż, by rozsypać prochy swojej żony i matki, Faye. Podczas przygód Kratos stara się nauczyć syna, jak być lepszym bogiem, natomiast Atreus próbuje nauczyć ojca, jak być lepszym człowiekiem.

Preprodukcja 1. sezonu, za który odpowiada showrunner Ronald D. Moore, trwa obecnie w Vancouver. Data premiery na Prime Video nie została jeszcze ogłoszona.

