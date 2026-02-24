Komedia romantyczna Netflix "Walk the Blue Fields" poszerza obsadę. Wśród nazwisk Emily Blunt 0

Netflix kompletuje obsadę do swojej nowej romantycznej komedii "Walk the Blue Fields". Projekt ma w swoich szeregach iście gwiazdorską obsadę, którą prowadzi Emily Blunt, aktorka znana z serii Ciche miejsce, Oppenheimera czy Wyprawy do dżungli.

Emily Blunt, "Ciche miejsce 2"

Na obsadowej liście płac znajdują się także Andrew Scott, Tom Cullen oraz Ciarán Hinds. Niestety, ale żadne szczegóły dotyczące ról całej czwórki pozostają na razie tajemnicą. Podobnie jak szczegółowa fabuła filmu. Na dzień dzisiejszy wiemy jedynie, że Walk the Blue Fields będzie skupiać się na kobiecie w dniu jej ślubu, która stanie przed rozdzierającą serce decyzją, gdy trójkąt miłosny z jej przeszłości grozi ujawnieniem.

Walk the Blue Fields wyreżyseruje John Crowley, który na swoim koncie ma m.in. świetnie ocenianą Sztukę pięknego życia czy nominowany aż w trzech kategoriach do Oscara Brooklyn. Scenariusz napisze nominowany do Tony dramaturg Conor McPherson. Oprze on go na opowiadaniu autorki Claire Keegan o tym samym tytule.

Zdjęcia odbędą się w ojczyźnie Crowleya, Irlandii. Oprócz prowadzenia obsady, Blunt produkuje także pod szyldem Ledbury Productions, wraz z Edem Guineyem i Andrew Lowe dla Fremantle Company.

