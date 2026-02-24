Pełen akcji zwiastun 2. sezonu "Domu Dawida" 0

Prime Video udostępniło oficjalny zwiastun drugiego sezonu Domu Dawida, popularnego serialu biblijnego platformy.

Wczytywanie... "Dom Dawida"

Dom Dawida opowiada historię wstąpienia na tron biblijnej postaci, Dawida, który ostatecznie staje się najbardziej znanym i czczonym królem Izraela. Sezon 2 będzie śledził skutki bitwy między Dawidem a Goliatem oraz wstąpienie Dawida na tron. Zmagając się z polityką pałacową, zazdrością rodziny i rosnącym romansem, David zagłębia się w swoje przeznaczenie i uczy się, co znaczy zostać wielkim przywódcą.

Wideo zapowiada skutki udanej walki Dawida z Goliatom, gdy oficjalnie dołącza do Domu Saula. Dzięki swojej odwadze, umiejętnościom walki i życzliwości staje się ulubieńcem ludzi i towarzyszy. To sprawia, że staje się zagrożeniem dla rodziny królewskiej. Zwiastun podkreśla niektóre pełne akcji sekwencje nowego sezonu.

Główny bohater Michael Iskander powraca do tytułowej roli wraz z innymi aktorami: Ali Suliman jako król Saul, Ayelet Zurer jako królowa Ahinoam, Stephen Lang jako Samuel, Indy Lewis jako Mychal oraz Yali Topol Margalith jako Mirab, Ethan Kai jako Jonathan, Sam Otto jako Eshbaal, Oded Fehr jako Abner i Louis Ferreira jako Jesse.

Jon Erwin i Jon Gunn, ponownie pełnią funkcję reżyserów, scenarzystów i producentów wykonawczych.

Drugi sezon Domu Dawida zadebiutuje na Prime Video już 27 marca 2026 roku.

Źrodło: Prime Video, Comingsoon