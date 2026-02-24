Serialowy "Robin Hood" doczeka się kolejnego sezonu 0

MGM+ oficjalnie ogłosiło przedłużenie na 2. sezon serialu Robin Hood jednej ze swoich najnowszych i najpopularniejszych produkcji przygodowych, którego gwiazdą jest weteran Gry o tron — Sean Bean. Informacja ta pojawiła się niemal dwa miesiące po zakończeniu 10-odcinkowego 1. sezonu.

Co wiemy o 2. sezonie Robin Hooda?

Produkcja drugiego sezonu ma rozpocząć się latem w Serbii, w PFI Studios. Nowa odsłona przeniesie widzów do lokalizacji wykraczających poza Sherwood i Nottingham. W serialu występują: Jack Patten jako Rob, Lauren McQueen jako Marian, Sean Bean jako Szeryf z Nottingham, Lydia Peckham jako Priscilla z Nottingham, Steven Waddington jako hrabia Huntingdon oraz Connie Nielsen jako królowa Eleonora Akwitańska.

Drugi sezon rozszerza świat poza Sherwood i Nottingham, prowadząc nas do zdradliwych dworów Anglii, Francji i Rzymu, przekształcając bunt banitów w rozgrywkę o wysoką stawkę — walkę o duszę królestwa. Gdy imperium Andegawenów zaczyna się rozpadać, Rob i Marian zostają wciągnięci w orbitę królów i królowych, zmuszeni do użycia samych narzędzi normańskiej władzy — polityki, złota i zdrady — aby zapewnić przyszłość Sasom — czytamy w oficjalnym opisie 2. sezonu.

Serial, określany jako nowoczesne spojrzenie na klasyczną ludową legendę, został napisany i jest produkowany wykonawczo przez showrunnerów Johna Glenna oraz Jonathana Englisha, z których ten drugi pełni również rolę reżysera.

Źrodło: ComingSoon