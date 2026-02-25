Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Paramount Skydance składa nową ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery 0

Rywalizacja o przejęcie Warner Bros. Discovery wchodzi w nową fazę. Po miesiącach nieudanych prób przekonania władz spółki, Paramount Skydance, kierowane przez David Ellison, przedstawiło nową ofertę, którą zarząd WBD uznał za korzystniejszą finansowo.

Nowa propozycja zakłada cenę 31 dolarów za akcję w gotówce oraz dodatkową opłatę w wysokości 0,25 dolara kwartalnie (naliczaną dziennie) po 30 września. Co istotne, oferta zawiera także 7 mld dolarów opłaty regulacyjnej należnej Warner Bros. Discovery w przypadku zablokowania transakcji przez organy antymonopolowe.

Paramount deklaruje również pokrycie obowiązującej obecnie opłaty rozwiązaniowej w wysokości 2,8 mld dolarów, wynikającej z umowy między Warner Bros. Discovery a Netfliksem. Pakiet zawiera także dodatkowe klauzule i zobowiązania korzystne dla WBD. Zarząd spółki podkreśla, że nie podjął jeszcze decyzji, czy nowa propozycja jest rzeczywiście "lepsza" od trwającej umowy z Netfliksem. Dzisiejsze oświadczenie oznacza jednak formalne otwarcie drogi do dalszych negocjacji z Paramount Skydance.

Jeśli rada dyrektorów uzna ofertę za korzystniejszą finansowo, Netflix otrzyma cztery dni robocze na przedstawienie zmodyfikowanych warunków swojej transakcji. Na ten moment zarząd Warner Bros. Discovery nadal rekomenduje akcjonariuszom fuzję z Netfliksem i nie wycofuje ani nie modyfikuje swojego stanowiska.

Sytuacja pozostaje dynamiczna, a ostateczny kształt jednej z najważniejszych transakcji medialnych ostatnich lat wciąż jest otwarty. W grze nie chodzi wyłącznie o wycenę, lecz o przyszły model integracji aktywów, pozycję w globalnym wyścigu streamingowym oraz kwestie regulacyjne, które w obecnym klimacie antymonopolowym mogą okazać się kluczowe.

Źrodło: Deadline