Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jared Harris w obsadzie nowego filmu Martina Scorsesego 0

Jared Harris dołączył do obsady filmu "What Happens at Night", czyli najnowszego projektu reżyserskiego Martina Scorsesego. Produkcja powstaje dla Apple Original Films we współpracy ze Studiocanal.

W głównych rolach wystąpią Leonardo DiCaprio oraz Jennifer Lawrence. W obsadzie znaleźli się także Patricia Clarkson i Mads Mikkelsen.

Film opisywany jest jako oniryczny dramat, skupiony na historii amerykańskiego małżeństwa, które udaje się do niewielkiego, zaśnieżonego miasteczka w Europie, aby adoptować dziecko. Projekt stanowi adaptację powieści autorstwa Peter Cameron pod tym samym tytułem. Za scenariusz odpowiada Patrick Marber.

Scorsese wyprodukuje film poprzez swoją firmę Sikelia Productions. Dla reżysera będzie to kolejna współpraca z DiCaprio oraz Apple po nominowanym do dziesięciu Oscarów filmie Killers of the Flower Moon.

Na razie nie jest znana data premiery filmu.

Źrodło: Deadline