Timothée Chalamet inspirował się rolami Marlona Brando i Heatha Ledgera przy pracy nad "Diuną 3" 0

Timothée Chalamet zabrał głos na temat trzeciej części filmowej sagi Denisa Villeneuve'a, określając nadchodzącą "Diunę: Część trzecią" jako najbardziej "niepokojącym" rozdziałem trylogii.

Podczas wydarzenia organizowanego przez "Variety" i CNN aktor podkreślił, że finałowa odsłona nie będzie jedynie eskalacją widowiska, lecz jak to ujął – "dużym kreatywnym ruchem". Chalamet zaznaczył, że praca z Denis Villeneuve opiera się na wypracowanym rytmie twórczym, który pozwala zespołowi podejmować odważniejsze decyzje artystyczne. "Diuna: Część trzecia" ma według niego traktować każdą scenę jako "świętą", unikając blockbusterowej rutyny i samozadowolenia.

Aktor przyznał również, że przy budowaniu swojej interpretacji Paula Atrydy inspirował się występami Heatha Ledgera w Mrocznym Rycerzu oraz Marlona Brando w "Czasie Apokalipsy". Chodzi, jak wyjaśnił, o zdolność przemycenia czegoś nieoczywistego w ramach dużej, wysokobudżetowej produkcji. Po chwili doprecyzował jednak, że nie stawia się w jednym rzędzie z Ledgerem czy Brando, a jedynie wskazuje na możliwość wprowadzenia aktorskiego "zakrętu" w kinie środka i blockbusterze.

Wypowiedzi te wpisują się w serię głośnych deklaracji aktora z ostatnich miesięcy. Chalamet stwierdził niedawno, że przez ostatnie siedem–osiem lat dostarczał role na najwyższym poziomie, począwszy od przełomowego występu w filmie "Tamte dni, tamte noce", a następnie w tytułach takich jak chociażby "Lady Bird", "Mój piękny syn", "Kompletnie nieznany" oraz "Wielki Marty".

Studio utrzymuje datę premiery na 18 grudnia 2026 roku, czyli tego samego dnia, w którym do kin ma trafić "Avengers: Doomsday".

Źrodło: Variety