Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich 2026 - poznaj nominowanych

Gildia Scenarzystów Polskich ogłosiła 4. edycję Nagród GSP, przyznawanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości scenariuszowej. Na liście nominowanych jest pięć filmów i pięć seriali.

"Dom dobry"

Nagrody obejmują produkcje, które miały premierę w 2025 roku – w kinie, telewizji lub na platformach streamingowych. Do nagród nie mogą kandydować dokumenty fabularyzowane. Laureatki i laureaci zostaną wyłonieni w głosowaniu członkiń i członków Gildii Scenarzystów Polskich, a wyniki poznamy podczas uroczystej gali w marcu tego roku.

W ramach Nagród GSP przyznawane są nagrody:

Nagroda GSP za Scenariusz Pełnometrażowego Filmu Fabularnego,

Nagroda GSP za Scenariusz Serialu Fabularnego.

Lista filmów i seriali nominowanych do Nagród GSP oraz autorki i autorzy scenariuszy prezentuje się następująco:

Filmy

Seriale

GSP powstała, aby promować pracę scenarzystów i podkreślić jak wielka jest ich rola w procesie twórczym. Są oni najczęściej pomijanymi osobami zaangażowanymi w powstanie produkcji, a to właśnie od scenarzysty zaczyna się każda filmowa czy serialowa podróż. Jednak w trakcie premiery ten oczywisty fakt często ginie, a w blasku fleszy najczęściej są aktorzy, reżyser czy producenci. Gildia Scenarzystów Polskich powstała po to, aby ten stan rzeczy zmienić, aby postawić polskiego scenarzystę na należnym mu miejscu tuż obok reżysera i producenta.

Źrodło: gildiascenarzystow.pl