Nagrody Gildii Scenarzystów Polskich 2026 - poznaj nominowanych
Gildia Scenarzystów Polskich ogłosiła 4. edycję Nagród GSP, przyznawanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości scenariuszowej. Na liście nominowanych jest pięć filmów i pięć seriali.
Nagrody obejmują produkcje, które miały premierę w 2025 roku – w kinie, telewizji lub na platformach streamingowych. Do nagród nie mogą kandydować dokumenty fabularyzowane. Laureatki i laureaci zostaną wyłonieni w głosowaniu członkiń i członków Gildii Scenarzystów Polskich, a wyniki poznamy podczas uroczystej gali w marcu tego roku.
W ramach Nagród GSP przyznawane są nagrody:
- Nagroda GSP za Scenariusz Pełnometrażowego Filmu Fabularnego,
- Nagroda GSP za Scenariusz Serialu Fabularnego.
Lista filmów i seriali nominowanych do Nagród GSP oraz autorki i autorzy scenariuszy prezentuje się następująco:
Filmy
- Dom dobry – Wojciech Smarzowski
- Dziewczyna z igłą – Magnus von Horn, Line Langebek Knudsen
- Larp. Miłość, trolle i inne questy – Kordian Kądziela, Michał Wawrzecki
- Ministranci – Piotr Domalewski
- Utrata równowagi – Korek Bojanowski, Katia Priwieziencew.
Seriale
- 1670, sezon 2 – Jakub Rużyłło
- Aniela – Paweł Demirski
- Heweliusz – Kasper Bajon
- Niebo. Rok w piekle – Jakub Korolczuk
- The Office PL, sezon 5 – Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki oraz Mateusz Płocha.
GSP powstała, aby promować pracę scenarzystów i podkreślić jak wielka jest ich rola w procesie twórczym. Są oni najczęściej pomijanymi osobami zaangażowanymi w powstanie produkcji, a to właśnie od scenarzysty zaczyna się każda filmowa czy serialowa podróż. Jednak w trakcie premiery ten oczywisty fakt często ginie, a w blasku fleszy najczęściej są aktorzy, reżyser czy producenci. Gildia Scenarzystów Polskich powstała po to, aby ten stan rzeczy zmienić, aby postawić polskiego scenarzystę na należnym mu miejscu tuż obok reżysera i producenta.
Źrodło: gildiascenarzystow.pl
