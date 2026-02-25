Zwiastun "Teenage Sex and Death at Camp Miasma", nowego horroru z Gillian Anderson 0

Po krótkim teaserze zaprezentowanym w ubiegłym tygodniu, w sieci zadebiutował pełniejszy zwiastun horroru Teenage Sex and Death at Camp Miasma, w którym w jednej z głównych ról zobaczymy Gillian Anderson.

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Jane Schoenbrun, twórczyni W blasku ekranu, dobrze przyjętego na światowych festiwalach dramatu z elementem horroru. Obsada Teenage Sex and Death at Camp Miasma prezentuje się dobrze, oprócz wspomnianej Anderson, na ekranie zobaczymy także Hannah Einbinder z Komediantek, która otrzymała również jedną z głównych ról. Angaże mają także Amanda Fix, Arthur Conti, Eva Victor, Zach Cherry, Sarah Sherman, Patrick Fischler, Dylan Baker, Jasmin Savoy Brown, Quintessa Swindell, Kevin McDonald oraz Jack Haven.

O czym opowie horror "Teenage Sex and Death at Camp Miasma"?

Queerowa reżyserka realizująca sequel slasherowej serii Camp Miasma popada w obsesję na punkcie obsadzenia oryginalnej "final girl", co prowadzi obie kobiety do psychologicznego i seksualnego chaosu.

Wcześniej Schoenbrun określała projekt jako Portret kobiety w ogniu osadzony w sequelu Piątku trzynastego. Poza tymi informacjami fabuła pozostaje w dużej mierze tajemnicą.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma trafi na ekrany 7 sierpnia 2026 roku. Jego polska data premiery nie jest jeszcze znana.

