Bracia Duffer powracają z nowym serialem o siłach nadprzyrodzonych. "The Boroughs" ma datę premiery 0

Netflix ogłosił datę premiery nowego nadprzyrodzonego serialu, którego producentami wykonawczymi są Matt i Ross Dufferowie, bracia mający na swoim koncie największy hit streamera jakim jest Stranger Things. Ich nowy projekt nosi tytuł The Boroughs.

Wczytywanie... kadr z serialu "The Boroughs"

The Boroughs to ośmioodcinkowy serial autorstwa twórców, showrunnerów i producentów wykonawczych Jeffreya Addissa oraz Willa Matthewsa. Jednak to wspomniani bracia i ich pomysły były motorem zapalnym do powstania serialu.

W pozornie idealnym ośrodku spokojnej starości, potworne spotkanie pogrążonego w żałobie nowego przybysza inspiruje go do dołączenia do niepasującej ekipy nieoczekiwanych bohaterów, którzy odkrywają mroczny sekret udowadniający, że ich "złote lata" są bardziej niebezpieczne i groźniejsze, niż ktokolwiek się spodziewa – brzmi oficjalny opis serialu.

W The Boroughs główną rolę odgrywa Alfred Molina, który gra Sama, niedawnego wdowca szukającego "co zrobić z czasem, który mu pozostał." W gwiazdorskim zespole znajdują się też Geena Davis jako Renee, Alfre Woodard jako Judy, Denis O'Hare jako Wally, Clarke Peters jako Art, Bill Pullman jako Jack, Carlos Miranda jako Paz, Jena Malone jako Claire, Seth Numrich jako Blaine oraz Alice Kremelberg jako Anneliese.

Dodatkowymi członkami obsady są Ed Begley Jr., Dee Wallace, Eric Edelstein, Rafael Casal, Mousa Hussein Kraish, Beth Bailey, Karan Soni oraz Jane Kaczmarek.

The Boroughs zadebiutuje na Netflixie 21 maja 2026 roku.

Poza The Boroughs, Dufferowie produkują jeszcze dwa seriale Netflixa, które zostaną wydane w najbliższych miesiącach. "Something Very Bad Is Going to Happen", horror z premierą 26 marca i Stranger Things: Tales from '85, animowany spin-off ich flagowego serialu, który zadebiutuje 23 kwietnia.

Źrodło: ComingSoon