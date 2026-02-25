Pierwsze szczegóły trzeciej części krwawej serii "Becky" 0

Quiver Distribution ogłosiło pierwsze szczegóły nadchodzącej trzeciej części popularnej serii akcji z kategorią R – Becky. Główna gwiazda Lulu Wilson powraca w tytułowej roli.

Trzecia część nosi tytuł "The Last Temptation of Becky". Produkcja filmu właśnie dobiegła końca, a ekipa nagrywała na terenie Irlandii Północnej. Premiera produkcji planowana jest na lato 2026 roku.

Do Wilson w The Last Temptation of Becky dołączają Neil Patrick Harris, Brandon Flynn, James Urbaniak oraz Kate Siegel. Harris zagra głównego złoczyńcę, opisywanego jako aspirującego nazistę pragnącego powstania Czwartej Rzeszy. Jeśli chodzi o Siegel, powróci ona jako agentka Kate Montana po krótkim pojawieniu się w sequelu z 2023 roku, Gniew Becky.

To, że Neil Patrick Harris zmierzy się z Lulu Wilson, wyniesie ten serial na zupełnie nowy poziom i nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą, co Becky przygotowała dla każdego, kto odważy się jej stanąć na drodze mówią szefowie Quiver Distribution, Berry Meyerowitz i Jeff Sackman.

Obecnie pracując jako agentka terenowa CIA, Becky (Wilson) zostaje wysłana pod przykrywką do Polski, by przeniknąć do rodziny karczmarzy prowadzących turystyczną wycieczkę w The Wolf’s Lair, bunkrze Hitlera z czasów II wojny światowej. Po tym, jak dowiaduje się, że ojciec, Wilhelm Reuss (Harris), jest na misji doprowadzenia do powstania Czwartej Rzeszy, Becky bierze sprawy w swoje ręce. Jak to się skończy, możemy się wszyscy domyśleć. – brzmi oficjalny opis filmu.

Trzeci film reżyseruje Jenn Wexler, a scenariusz napisał Matt Angel.

Źrodło: ComingSoon