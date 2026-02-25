Pierwsze szczegóły trzeciej części krwawej serii "Becky" 0
Quiver Distribution ogłosiło pierwsze szczegóły nadchodzącej trzeciej części popularnej serii akcji z kategorią R – Becky. Główna gwiazda Lulu Wilson powraca w tytułowej roli.
Trzecia część nosi tytuł "The Last Temptation of Becky". Produkcja filmu właśnie dobiegła końca, a ekipa nagrywała na terenie Irlandii Północnej. Premiera produkcji planowana jest na lato 2026 roku.
Do Wilson w The Last Temptation of Becky dołączają Neil Patrick Harris, Brandon Flynn, James Urbaniak oraz Kate Siegel. Harris zagra głównego złoczyńcę, opisywanego jako aspirującego nazistę pragnącego powstania Czwartej Rzeszy. Jeśli chodzi o Siegel, powróci ona jako agentka Kate Montana po krótkim pojawieniu się w sequelu z 2023 roku, Gniew Becky.
To, że Neil Patrick Harris zmierzy się z Lulu Wilson, wyniesie ten serial na zupełnie nowy poziom i nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą, co Becky przygotowała dla każdego, kto odważy się jej stanąć na drodze
Obecnie pracując jako agentka terenowa CIA, Becky (Wilson) zostaje wysłana pod przykrywką do Polski, by przeniknąć do rodziny karczmarzy prowadzących turystyczną wycieczkę w The Wolf’s Lair, bunkrze Hitlera z czasów II wojny światowej. Po tym, jak dowiaduje się, że ojciec, Wilhelm Reuss (Harris), jest na misji doprowadzenia do powstania Czwartej Rzeszy, Becky bierze sprawy w swoje ręce. Jak to się skończy, możemy się wszyscy domyśleć. – brzmi oficjalny opis filmu.
Trzeci film reżyseruje Jenn Wexler, a scenariusz napisał Matt Angel.
Źrodło: ComingSoon
