Akcja, krew i legendy w nowym zwiastunie "Mortal Kombat 2"

Ujawniono drugi oficjalny zwiastun filmu Mortal Kombat II. Materiał wygląda zaskakująco potężnie i sugeruje, że kontynuacja może przebić wszystko, co pokazano w ekranizacji z 2021 roku. Choć premiera była planowana na zeszłą jesień, opóźnienie do maja może okazać się strzałem w dziesiątkę.

W nowym rozdziale kultowej serii wojownicy Earthrealm stają do bezlitosnej walki z tyranią Shao Kahna. Stawka jest najwyższa z możliwych – przetrwanie świata i jego obrońców. Twórcy zapowiadają podniesienie poprzeczki pod każdym względem: większą skalę, ostrzejszą brutalność i jeszcze bardziej widowiskowe fatality.

Nową gwiazdą w obsadzie jest Johnny Cage, w którego wciela się Karl Urban. Aktor wnosi do uniwersum charyzmę i ironiczny humor, doskonale kontrastujące z mrokiem historii. Na ekranie zobaczymy również powracających bohaterów znanych fanom, w tym Lorda Raidena, Shang Tsunga oraz legendarnego Scorpiona.

Za kamerą ponownie stanął Simon McQuoid, a scenariusz napisał Jeremy Slater, opierając się na grze stworzonej przez Eda Boona i Johan Tobiasa. Premiera kinowa zaplanowana jest na 8 maja 2026 roku.

Źrodło: Warner Bros