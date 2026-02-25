"Branża" powróci z nowym i zarazem ostatnim sezonem 0

To już oficjalne – Branża dobiega końca. Twórcy serialu ogłosili, że nadchodzący 5. sezon będzie ostatnim, podkreślając, że decyzja zapadła świadomie i z wyprzedzeniem.

Autorzy podziękowali fanom, którzy towarzyszyli produkcji od pierwszego odcinka, oraz ekipie i obsadzie, określając ją mianem najlepszej w telewizji. Szczególne słowa uznania skierowano także do HBO, które – jak zaznaczono – pozostaje najlepszym miejscem do tworzenia ambitnej telewizji.

Serial zadebiutował w 2020 roku i opowiada o grupie ambitnych absolwentów rywalizujących o stałe posady w londyńskim banku inwestycyjnym Pierpoint & Co. Na przestrzeni sezonów Branża ewoluowało z ostrej satyry na świat finansów w pełnokrwisty dramat psychologiczny, pokazujący cenę sukcesu, presję władzy i moralne kompromisy.

Czwarty sezon, skupiony na losach Harper i Yasmin, zadebiutował w styczniu 2026 roku. Za serial odpowiadają twórcy Mickey Down i Konrad Kay, którzy zapowiadają, że choć ta historia się kończy, ich współpraca z HBO dopiero się rozwija. Koniec serii ma być finałem godnym ambicji, które od początku definiowały ten serial.

Źrodło: ComingSoon