Królowa slashera wraca za wielkie pieniądze. Ujawniono ile zarobi Neve Campbell za "Krzyk 7"

Neve Campbell była nieobecna w obsadzie filmu Krzyk 6, a powodem był spór o wynagrodzenie. Nowe doniesienia sugerują, że aktorka otrzymała znaczącą podwyżkę, aby wystąpić w nadchodzącej, siódmej odsłonie serii.

Wynagrodzenie Campbell pojawia się w nowym raporcie opublikowanym przez Variety, który szczegółowo opisuje chaos panujący za kulisami prac nad Krzykiem 7. Aktorka zdecydowała się wcześniej wycofać z serii po występie w piątej części, nie zgadzając się z proponowanymi jej stawkami.

Campbell zabezpieczyła kontrakt opiewający na 7 milionów dolarów za powrót do franczyzy, co stanowi znaczącą podwyżkę w porównaniu z jej wcześniejszym wynagrodzeniem. Decyzja ta była częściowo podyktowana burzliwym procesem produkcyjnym filmu. Projekt opuściły gwiazdy poprzednich części — Melissa Barrera i Jenna Ortega, przy czym pierwsza z nich została zwolniona po wpisach w mediach społecznościowych dotyczących konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Reżyser Christopher Landon również odszedł z projektu po zwolnieniu Barrery, a jego obowiązki przejął twórca Kevin Williamson.

Co wiemy i filmie Krzyk 7?

Gdy nowy zabójca Ghostface pojawia się w spokojnym miasteczku, w którym Sidney Prescott zbudowała nowe życie, jej najgorsze obawy stają się rzeczywistością, gdy jej córka staje się kolejnym celem. Zdeterminowana, by chronić rodzinę, Sidney musi zmierzyć się z koszmarami przeszłości, aby raz na zawsze zakończyć rozlew krwi.

W główny rolach występują Neve Campbell oraz Courteney Cox, obie powracające do swoich kultowych ról. W obsadzie znaleźli się także Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Joel McHale, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons i Mark Consuelos.

Nowa odsłona ma również przynieść niespodziewane powroty weteranów serii: Matthew Lillarda, Scotta Foleya oraz Davida Arquette. Aktorzy ponownie wcielą się odpowiednio w Stu Machera, Romana Bridgera i Deweya Rileya — mimo że ich bohaterowie zginęli odpowiednio w Krzyku z 1996 roku, Krzyku 3 z 2000 roku oraz Krzyku z 2022 roku.

Źrodło: Variety