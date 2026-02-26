Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Apple wygrywa wyścig o biografię Lance'a Armstronga. Austin Butler w roli głównej! 1

Apple Original Films zwyciężyło w przetargu na prawa do realizacji biografii Lance’a Armstronga. Główną rolę zagra Austin Butler, który wcieli się w kontrowersyjnego kolarza, a za kamerą stanie Edward Berger.

Wczytywanie...

Scenariusz napisze Zach Baylin („King Richard”). Produkcją zajmą się Scott Stuber i Nick Nesbitt wspólnie z Bergerem, a funkcje producentów wykonawczych obejmą m.in. Baylin, Josh Glick i Zac Frognowski. Projekt trafi pod skrzydła Apple Studios.

Pakiet wzbudził duże zainteresowanie wśród studiów i według amerykańskich mediów wpłynęło kilka ofert. Ostatecznie to Apple przedstawiło najkorzystniejszą propozycję. Co istotne, projekt rozwijany był przez Stubera jeszcze przed jego nową umową z United Artists, dlatego nie trafił automatycznie do Amazon MGM Studios.

Biografia Armstronga od lat kusi Hollywood. Historia sportowca, który pokonał nowotwór i wrócił do zawodowego kolarstwa, aby siedmiokrotnie wygrać Tour de France, wydawała się gotowym materiałem na inspirujący dramat. Narracja zmieniła się jednak radykalnie, gdy po latach zaprzeczeń Armstrong przyznał się do stosowania dopingu krwi, co doprowadziło do utraty tytułów i zakończenia kariery.

W 2015 roku temat podjęto w filmie "Strategia mistrza", gdzie Armstronga sportretował Ben Foster. Nowa produkcja ma jednak powstać przy oficjalnej zgodzie samego sportowca, ponieważ po raz pierwszy Armstrong udzielił praw do swojej historii.

Źrodło: Deadline