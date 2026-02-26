Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Park Chan-wook przewodniczącym jury 79. edycji Cannes International Film Festival 0

Południowokoreański reżyser Park Chan-wook został mianowany przewodniczącym jury 79. edycji Cannes International Film Festival. Twórca takich tytułów jak "Oldboy", "Służąca" oraz "Podejrzana" pokieruje międzynarodowym składem jurorskim, który wybierze laureata tegorocznej Złotej Palmy.

Wczytywanie... kadr filmu "Podejrzana", za który reżyser otrzymał Złotą Palmę w Cannes

W oficjalnym komunikacie organizatorzy podkreślili wieloletnią relację twórcy z festiwalem, wskazując na wzajemną lojalność między reżyserem a Croisette. Zwrócono również uwagę na jego formalny rygor i precyzję inscenizacyjną, które sytuują go, według festiwalu, w jednym szeregu z takimi nazwiskami jak Quentin Tarantino, Brian De Palma czy David Fincher. Sam Park wielokrotnie wskazywał na inspiracje twórczością takich tuzów, jak Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, Luchino Visconti oraz Alfred Hitchcock.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 12–23 maja 2026 roku. Nominacja Parka ma wymiar historyczny, bowiem zostaje on pierwszym koreańskim filmowcem w roli przewodniczącego jury w historii Cannes.

Więcej informacji na temat składu jury i programu konkursu głównego ma zostać ogłoszonych w najbliższych tygodniach.

Źrodło: World of Reel