Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Powstaje serialowy remake "Siedmiu wspaniałych" z Mattem Dillonem 0

Platforma MGM+ rozwija serialowy remake westernowego klasyka "Siedmiu wspaniałych". Główną rolę w produkcji zagra Matt Dillon, który wcieli się w postać Chrisa Adamsa, bohatera granego w filmie z 1960 roku przez Yula Brynnera.

Wczytywanie...

Zdjęcia do projektu mają rozpocząć się w czerwcu 2026 roku. Fabuła pozostanie wierna fundamentom znanej historii, czyli siedmiu rewolwerowców łączy siły, aby obronić miasteczko terroryzowane przez bandytów. To konstrukcja, która przez dekady stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych schematów kina gatunkowego, powielanym, reinterpretowanym i modyfikowanym w kolejnych odsłonach.

Warto jednak dodać, że film z 1960 roku w reżyserii Johna Sturgesa, był amerykańską reinterpretacją "Siedmiu samurajów" w reżyserii Akiry Kurosawy. Marka była już reaktywowana w 2016 roku za sprawą filmu "Siedmiu wspaniałych" w reżyserii Antoine'a Fuqua.

Na tym etapie nie ujawniono nazwisk showrunnerów ani pozostałej obsady serialu powstającego dla MGM+.

Źrodło: Variety