Joel Kinnaman antagonistą w serialowej adaptacji prozy Jo Nesbø. Netflix prezentuje zwiastun "Jo Nesbø: Harry Hole"

Netflix zaprezentował pełny zwiastun serialu Jo Nesbø: Harry Hole, nadchodzącego norweskiego kryminału opierającego swą fabułę na popularnych powieściach Jo Nesbø należących do serii o detektywie Harrym Hole. Poznamy historię dwóch funkcjonariuszy, którzy działają po przeciwnych stronach prawa.

Głównym bohaterem jest Harry Hole – wybitny, lecz wewnętrznie rozbity detektyw wydziału zabójstw, który zmaga się zarówno z kolejną sprawą seryjnego mordercy, jak i własnymi demonami. Jego antagonistą pozostaje Tom Waaler, skorumpowany funkcjonariusz i wieloletni przeciwnik Hole’a. Gdy obaj poruszają się na granicy etycznego systemu sprawiedliwości, Harry musi zrobić wszystko, by schwytać seryjnego mordercę i doprowadzić Waalera przed wymiar sprawiedliwości, zanim będzie za późno. Oś fabularna sezonu opiera się na powieści "Pentagram" z 2003 roku.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych zobaczymy Tobiasa Santelmanna w roli Harry’ego i Joela Kinnamana jako Toma. Partnerują im Pia Tjelta, Ellen Helinder, Anders Baasmo, Maxime Baune Bochud, Kåre Conradi, Simon J. Berger, Peter Stormare, Fridtjov Såheim, Eili Harboe, Atle Antonsen oraz Jesper Christensen.

Premiera serialu na Netflix odbędzie się 26 marca 2026 roku.

Do tej pory powstało trzynaście powieści, z których jedna, Pierwszy śnieg, została zekranizowana w formie pełnego metrażu. Otrzymała film o tym samym tytule z 2017 roku.

Źrodło: Netflix