Animacja "Uśmiechnięci przyjaciele" zakończy się 3. sezonem

Twórcy popularnego animacji Adult Swim Uśmiechnięci przyjaciele poruszyli temat przyszłości serialu. Niestety ale nie jest ona świetlana. Trwający od 2022 roku sitcom zakończy się trzecim sezonem. Jest jednak szansa, że powstanie nowy projekt, którego akcja rozgrywać będzie się w tym wszechświecie.

Twórcy Michael Cusack i Zach Hadel ogłosili, że serial zakończył się trzecim sezonem, potwierdzając, że nie będzie kolejnych serii. 12 kwietnia widzowie Adult Swim dostaną jeszcze dwa dodatkowe odcinki trzeciego sezonu i na tym serial się zakończy. Cusack i Hadel wyjaśnili, że odcinki te nie są typowo finałem serii, lecz pozostają częścią z góry zaplanowanego scenariusza.

Cusack i Hadel powiedzieli, że po ukończeniu trzeciego sezonu czuli się "wypaleni i twórczo spełnieni." Dodali, że "nie wierzą, iż mogą kontynuować serię bez utraty jej jakości" i zdecydowali się zakończyć ją, póki nadal działa na wysokim poziomie.

Chociaż serial się zakończył, Cusack i Hadel pozostawili otwartą możliwość przyszłych projektów związanych z serialem. Powiedzieli, że będą współpracować przy przyszłych projektach i zostawili otwarte drzwi "na specjalny program lub coś w tym stylu".

O co chodzi w animacji "Uśmiechnięci przyjaciele"?

Pracownicy niewielkiej firmy chcą dawać ludziom szczęście w tym dziwnym i zwariowanym świecie. W firmie pracują cyniczny Charlie Dompler i pracownik roku Pim Pimling. Ich zadaniem jest dzwonienie do ludzi w celu podnoszenia ich na duchu.

Źrodło: ComingSoon