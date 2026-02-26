David F. Sandberg za kamerą kolejnego horroru. Znamy pierwsze szczegóły 0

Reżyser stojący za Annabelle: Narodziny zła, Kiedy gasną światła i Until Dawn pracuje nad nowym projektem należącym do gatunku horroru. Ten powstanie dla Paramount Pictures.

Wczytywanie... kadr z filmu "Until Dawn"

Szwedzki reżyser David F. Sandberg jest zaangażowany do reżyserii *"A Little Slice of Hell"*, który obecnie jest we wczesnej fazie rozwoju. Duet Greg Weidman i Geoff Tock napiszą scenariusz do filmu, który oparty jest na opowiadaniu Johna Goodricha o tym samym tytule. Opowiadanie zostało opublikowane w pierwszym numerze magazynu "Assemble Artifacts".

Inne szczegóły dotyczące projektu pozostają tajemnicą, ale Deadline donosi, że film będzie opowiadał o "dwóch niedostatecznie opłacanych pracownikach supermarketu, którzy zdają sobie sprawę, że powinni byli przeczytać podręcznik pracowniczy po spotkaniu z klientem z piekła rodem — dosłownie."

Sandberg zdobył rozgłos dzięki pisaniu i reżyserii krótkometrażowych horrorów bez budżetu, publikując je online pod pseudonimem "ponysmasher". Do jego krótkometrażowych filmów należą Call of the Ocean, Cam Closer oraz Lights Out. Lights Out doczekał się pełnometrażowej adaptacji w 2016 roku pt. Kiedy gasną światła, którą również wyreżyserował Sandberg. Projekt ten był dla niego pełnometrażowym debiutem reżyserskim, który zyskał przychylne recenzje.

Źrodło: Deadline