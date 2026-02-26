Pierwsze zdjęcia z "Star City", spin-offu doskonałego sci fi "For All Mankind" 0

Apple TV+ zaprezentowało pierwsze zdjęcia z "Star City", nowej serii poszerzającej świat For All Mankind. Streamer podał też datę premiery serialu.

Wczytywanie... kadr z serialu "Star City"

Ośmioodcinkowy serial opisywany jest jako dynamiczny, paranoidalny thriller, który przenosi nas z powrotem do tej samej alternatywnej rzeczywistości, jaką poznaliśmy w For All Mankind. W tej doskonałej produkcji mamy historię wyścigu kosmicznego, w którym to Związek Radziecki stał się pierwszym krajem, który wysłał człowieka na Księżyc. W spin-offie spojrzymy na tą historię z innej perspektywy, zza Żelaznej Kurtyny. Star City pokaże życie kosmonautów, inżynierów i oficerów wywiadu zaangażowanych w radziecki program kosmiczny oraz ryzyko, jakie wszyscy podjęli, by popchnąć ludzkość naprzód.

W serialu wystąpią Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin, Agnes O'Casey, Alice Englert, Solly McLeod, Adam Nagaitis, Ruby Ashbourne Serkis, Josef Davies oraz Priya Kansara.

Poniżej zaprezentowane zdjęcia z Star City:

Wczytywanie... Alice Englert Wczytywanie... Wczytywanie... Rhys Ifans Wczytywanie... Agnes O’Casey Wczytywanie... Agnes O’Casey Wczytywanie... Anna Maxwell Martin Wczytywanie... Adam Nagaitis, Solly McLeod Wczytywanie... Rhys Ifans

Twórcami spin-offu są Ben Nedivi, Matt Wolpert i Ronald D. Moore. Serial zadebiutuje dwoma pierwszymi odcinkami na Apple TV+ 29 maja, a jego emisja potrwa do 10 lipca.

Zaś For All Mankind, serial matka już 27 marca zadebiutuje na wspomnianej platformie z 5. sezonem.

Źrodło: Variety