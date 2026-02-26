Ian McKellen w zwiastunie fałszerskiej czarnej komedii "The Christophers" 0

Neon prezentuje pierwszy zwiastun dramatu i czarnej komedii w jednym – "The Christophers". W głównej roli aktor, który wcale nie wybiera się na zasłużoną emeryturę – Ian McKellen.

kadr z filmu "The Christophers"

The Christophers to nowy film Stevena Soderbergha, który zostanie wydany tej wiosny. Scenariusz napisał Ed Solomon, a w rolach głównych występują McKellen, Michaela Coel, Jessica Gunning oraz James Corden.

Zwiastun przedstawia McKellena w roli mężczyzny, Juliana Sklara, który był kiedyś gwiazdą londyńskiej eksplozji pop-artu lat 60. i 70. Obecnie jednak Julian nie malował od dziesięcioleci i od lat jest spłukany.

Dwoje jego skłóconych dzieci, pragnących otrzymać spadek, zatrudnia Lori, konserwatorkę dzieł sztuki i byłą fałszerkę, by udawała potencjalną asystentkę. Ich celem jest uzyskanie dostępu do 8 niedokończonych płócien, które Julian schował głęboko w swoim magazynie. Plan polega na ich ukończeniu, a następnie zwróceniu do magazynu, gdzie mają zostać "odkryte" po śmierci Juliana.

Film miał swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w zeszłym roku, gdzie otrzymał pozytywne recenzje krytyków.

The Christophers trafi do kin w USA 10 kwietnia 2026 roku. Polska data premiery tej produkcji nie jest jeszcze Nam znana.

Źrodło: ComingSoon, Neon