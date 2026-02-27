Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix wycofuje się z wyścigu o Warner Bros. Discovery!

Netflix oficjalnie zrezygnował z podbicia swojej oferty w procesie przejęcia Warner Bros. Discovery. Decyzja oznacza, że to należące do Davida Ellisona Paramount Skydance pozostaje faworytem do pozyskania medialnego giganta.

W czwartkowym oświadczeniu współdyrektorzy generalni Netfliksa – Ted Sarandos i Greg Peters – poinformowali, że transakcja nie jest już finansowo atrakcyjna. Jak podkreślili, przejęcie WBD było dla platformy opcją wartą rozważenia przy odpowiedniej cenie, a nie koniecznością za wszelką cenę. Zarząd Netfliksa zaznaczył, że wynegocjowana wcześniej umowa miała jasną ścieżkę do uzyskania zgód regulacyjnych i tworzyła wartość dla akcjonariuszy. Jednak w obliczu najnowszej, wyższej propozycji Paramount Skydance spółka postanowiła nie wyrównywać stawki, podtrzymując swoją dotychczasową dyscyplinę finansową.

Zarząd WBD już wcześniej określił najnowszą ofertę Paramount jako tzw. "superior proposal", czyli propozycję korzystniejszą od tej przedstawionej przez Netfliksa. Oznacza to, że po formalnym głosowaniu przyjęcie oferty wydaje się niemal przesądzone. Prezes i CEO WBD David Zaslav podziękował Netfliksowi za współpracę w trakcie negocjacji, podkreślając ich profesjonalizm. Jednocześnie zaznaczył, że potencjalna fuzja z Paramount Skydance ma przynieść ogromną wartość dla akcjonariuszy i otworzyć nowy rozdział dla połączonych podmiotów.

Ostatnia oferta Paramount opiewała na 31 dolarów za akcję i zawierała dodatkowe zabezpieczenia: 7 mld dolarów opłaty w przypadku fiaska transakcji z powodów regulacyjnych oraz 2,8 mld dolarów, które WBD będzie musiało zapłacić Netfliksowi za zerwanie wcześniejszej umowy mergerowej. Sam David Ellison podkreślił, że oferta jego spółki zapewnia akcjonariuszom WBD wyższą wartość, pewność i szybkość finalizacji.

Inwestorzy przyjęli decyzję Netfliksa z wyraźnym optymizmem, bowiem kurs spółki wzrósł o ponad 10% w handlu posesyjnym. Platforma zapowiedziała, że pozostaje przy swojej strategii koncentracji na własnych produkcjach, inwestując w tym roku około 20 mld dolarów w filmy i seriale.

Źrodło: The Hollywood Reporter