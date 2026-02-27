Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Amazon rusza z "God of War". Pierwsze zdjęcie z planu serialu Prime Video 0

Ruszyły zdjęcia do aktorskiej adaptacji "God of War" dla Prime Video. Projekt powstaje we współpracy Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, PlayStation Productions oraz Tall Ship Productions. Na potwierdzenie startu produkcji udostępniono pierwszą fotografię z planu z Ryane Hurstem jako Kratosem i Callumem Vinsonem w roli Atreusa.

Wczytywanie...

Serial opowie historię ojca i syna, którzy wyruszają w podróż, aby rozsypać prochy Faye, żony Kratosa i matki Atreusa. Rdzeniem narracji ma być relacja bohaterów. Kratos próbuje nauczyć syna, jak być lepszym bogiem, podczas gdy Atreus stara się pokazać ojcu, jak być lepszym człowiekiem. Punkt wyjścia i ton produkcji mają bezpośrednio nawiązywać do rebootu gry z 2018 roku oraz jego kontynuacji z 2022.

W obsadzie znaleźli się również: Mandy Patinkin jako Odyn, Ed Skrein w roli Baldura, Max Parker jako Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson jako Thor, Teresa Palmer jako Sif, Alastair Duncan jako Mimir, Jeff Gulka w roli Sindriego oraz Danny Woodburn jako Brok.

Produkcja otrzymała zamówienie na dwa sezony. Za sterami stoi Ronald D. Moore, pełniący funkcję showrunnera, scenarzysty i producenta wykonawczego. Reżyserię dwóch pierwszych odcinków powierzono laureatowi Emmy Frederick E.O. Toye.

Źrodło: Prime Video