Josh O'Connor ponownie u reżyserki Alice Rohrwacher. O czym opowie jej nowy film? 0

Włoska reżyserka Alice Rohrwacher szykuje kolejny anglojęzyczny projekt. Jej nowy film, zatytułowany "Three Incestuous Sisters" będzie mógł pochwalić się imponującą obsadę!

Na ekranie pojawią się bowiem Josh O'Connor, Jessie Buckley, Dakota Johnson oraz Saoirse Ronan. Produkcja powstaje dla studia Indian Paintbrush, które odpowiada również za finansowanie projektu.

Film będzie luźną adaptacją bestsellerowej, ilustrowanej powieści autorstwa Audrey Niffenegger, znanej z książki "The Time Traveler’s Wife". Scenariusz napisała Ottessa Moshfegh, a twórcy podkreślają, że ekranowa interpretacja nie będzie wiernym przeniesieniem literackiego pierwowzoru. Szczegóły fabuły pozostają na razie nieujawnione.

Oryginał opowiada o trzech siostrach o skrajnie odmiennych osobowościach – jednej pięknej, jednej inteligentnej i jednej utalentowanej. Historia określana jest jako melodramat o rywalizacji rodzeństwa, w którym namiętny romans jednej z sióstr prowadzi drugą do destrukcyjnej zazdrości. Opowieść o miłości kończy się sabotażem, wstydem i rozpaczą.

Dla Rohrwacher będzie to kolejna współpraca z O’Connorem po dobrze przyjętym filmie "La Chimera" z 2023 roku.

Źrodło: Deadline