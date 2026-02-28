Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kontrowersyjny Max Landis za sterami nowego projektu "G.I. Joe" 0

Paramount Pictures powierzyło Maxowi Landisowi scenariusz nowego filmu z franczyzy "G.I. Joe". Informację podał "The Hollywood Reporter", co potwierdza, że projekt znajduje się w fazie rozwoju.

To pierwsze duże studyjne zlecenie Landisa od czasu, gdy w 2016 roku jego kariera została zatrzymana po oskarżeniach o emocjonalne i seksualne nadużycia wobec kilku kobiet. Od tamtej pory scenarzysta pozostawał poza głównym obiegiem Hollywood, publikując własne pomysły i projekty w internecie, jednak bez przełożenia na realizacje studyjne.

Równolegle Paramount rozwija odrębny projekt "G.I. Joe", za który odpowiada Danny McBride. Nie zmienia to jednak faktu, że nazwisko Landisa budzi zdecydowanie większe zainteresowanie branży i opinii publicznej z racji kontrowersji, które mu towarzyszą.

Decyzja wpisuje się w obserwowany w ostatnim czasie trend wytwórni kierowanej przez Davida Ellisona (Skydance), która współpracowała już z twórcami uznawanymi wcześniej za kontrowersyjnych, w tym z Brett Ratner czy John Lasseter.

Źrodło: The Hollywood Reporter