Delroy Lindo może dołączyć do obsady "Czarnej Pantery 3" 0

Delroy Lindo potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie udziału w "Czarnej Panterze 3".

Aktor przyznał w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter", że wyraził zainteresowanie współpracą z Ryanem Cooglerem, jeśli harmonogram i kwestie produkcyjne pozwolą na realizację projektu. Ostatnio panowie mieli okazję pracować razem przy okazji filmu "Grzesznicy" za występ, w którym zresztą Delroy Lindo dostał nominację do Oscara.

Aktor był wcześniej łączony z debiutem w MCU przy okazji rebootu "Blade'a", który ostatecznie nie doczekał się realizacji w planowanej formie. Ewentualne zaangażowanie w trzecią odsłonę "Czarnej Pantery" mogłoby być jego pierwszym pełnoprawnym wejściem do uniwersum Marvela.

Sam projekt cały czas pozostaje na wczesnym etapie rozwoju. Według doniesień branżowych pomysły na film krążą wewnątrz Marvel Studios. Coogler, który reżyserował dwie poprzednie odsłony serii, ma pozostać kluczową postacią w długofalowej strategii studia. Reżyser potwierdził również, że napisał rolę w filmie z myślą o Denzelu Washingtonie.

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne doniesienia dotyczące "Czarnej Panterze 3".

Źrodło: The Hollywood Reporter