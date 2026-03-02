"Pucio" po raz pierwszy w kinie! Znani artyści w filmowej odsłonie popularnej serii 0

W kwietniu do kin w całej Polsce trafi Pucio, pierwsza kinowa odsłona kultowej serii książek dla dzieci. W animacji usłyszymy znanych artystów tj. Małgorzata Socha, Artur Barciś i Grzegorz Turnau.

Na widzów czeka wyjątkowe spotkanie z ukochaną przez dzieci i rodziców postacią. W tytułową rolę Pucia wcieli się Joanna Pach-Żbikowska, a głosu mamie użyczy Małgorzata Socha.

Również w rolach drugoplanowych widzowie usłyszą dobrze znane głosy. W dziadka Pucia wcieli się Artur Barciś, nadając postaci charakterystyczne ciepło i humor. Kompozytorem i producentem muzyki do filmu jest Grzegorz Turnau.

Pucio to propozycja filmowa bez ograniczeń wiekowych, przygotowana z myślą o najmłodszych widzach. 45-minutowy zestaw odcinków pozwala dzieciom w komfortowy sposób wejść w świat sali kinowej, a rodzicom daje poczucie, że uczestniczą w wartościowym i bezpiecznym wydarzeniu. Film jest adaptacją bestsellerowej serii książek autorstwa dr n. hum. Marty Galewskiej-Kustry, z ilustracjami Joanny Kłos, wydawanej przez Wydawnictwo "Nasza Księgarnia".

Filmowa odsłona Pucia wiernie oddaje charakter znany z książek – ciepło, uważność i humor, który trafia zarówno do najmłodszych, jak i dorosłych. Twórcy stawiają na spokojną narrację, bliskość rodzinnych relacji i historie osadzone w codzienności dziecka. To kino, które nie przebodźcowuje, lecz zaprasza do wspólnego przeżywania i rozmowy po seansie.

Za produkcję odpowiada studio EGoFILM – twórca hitowej serii o Kici Koci, która zgromadziła w kinach ponad milionową publiczność. Producentką jest Ewelina Gordziejuk. Koproducentami są CANAL+ Polska oraz PARIS HENDZEL Łukasz Hendzel. Reżyserką nadzorującą jest Marta Stróżycka.

Odcinki, które zobaczymy podczas seansów "Pucia":

"Pucio nie wie, w co się bawić" – reż. Anna Błaszczyk

"Pucio i zguba" – reż. Dominik Litwiniak

"Pucio i nowa grzechotka Bobo" – reż. Marta Stróżycka

"Pucio i Wróżka Zębuszka" – reż. Anna Błaszczyk

"Pucio i konfitury babci" – reż. Marta Stróżycka

"Pucio i pożegnanie pieluszki" – reż. Anna Błaszczyk

"Pucio i krokodyl" – reż. Marta Stróżycka

Pucio trafi do kin 17 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Młode Horyzonty