Kultowa parodia horrorów powraca. Przed Wami pierwszy zwiastun nowego "Strasznego filmu" 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun nowego Strasznego filmu. To szósty film tej parodiowej serii.

Wczytywanie... "Straszny film 6"

Dwadzieścia sześć lat po ucieczce podejrzanie znajomego zamaskowanego zabójcy, Core Four ["kluczowa czwórka", nazwa odnosząca się do grupy kluczowych bohaterów, zżytych ze sobą i wspólnie przeżywających jakąś traumę – tłum. red.] znów znajduje się na celowniku zabójcy. Żadna produkcja z gatunku horroru nie jest bezpieczna. Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy) i Regina Hall (Brenda) ponownie się spotykają.

Żaden film z ostatnich lat nie może czuć się bezpieczny. Jak widzimy na poniższym materiale twórcy wzięli na celownik m.in. "M3GAN", "Kod zła", "Terrifier", "Uciekaj!", "Nie!", "Zniknięcia" czy "Grzeszników", a także "Krzyk", którego parodia pojawia się w serii od samego początku.

Straszny film 6 oznacza ponowne połączenie sił braci Wayans, którzy nadali ton oryginalnym częściom serii. Komedia powróci w momencie, gdy gatunek parodii przeżywa odrodzenie – ogromne zainteresowanie wzbudziła niedawno Naga broń z Liamem Neesonem, a horrory wciąż dominują w box office, zyskując zarówno widzów, jak i uznanie krytyków.

Nowy Straszny film ma trafić do kin 12 czerwca 2026 roku. Jego polskim dystrybutorem są Tylko Hity. Jesteście gotowi na bezlitosne wyśmianie największych hitów grozy?

Źrodło: Tylko Hity