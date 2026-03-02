Trzymajcie się, kurs na Grand Line obrany! Oto finalny zwiastun 2. sezonu "One Piece" 0

Luffy i załoga Słomkowego Kapelusza wyruszają w rejs ku legendarnej Grand Line. Szukając skarbów, znajdują cudowne nowe lądy i… nowe niebezpieczeństwa. Netflix zaprezentował finalny zwiastun 2. sezonu udanej aktorskiej adaptacji słynnej mangi Eiichiro Ody.

Wczytywanie... "One Piece"

One Piece to epicka piracka przygoda, która powraca z drugim sezonem, w którym pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i skrajnie niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs po niezwykłym Grand Line — legendarnym obszarze na morzu, gdzie na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.

Poniżej wspomniany materiał:

Po premierze w 2023 roku serial ten stał się globalnym fenomenem, zajmując przez osiem tygodni miejsce na światowej liście Top 10 i osiągając pierwsze miejsce w ponad 75 krajach. W ten sposób zapisał się też w historii jako pierwszy anglojęzyczny serial Netflix, który zadebiutował na pierwszym miejscu w Japonii. Serial ma prawie 100 milionów wyświetleń i jest jednym z najczęściej pobieranych seriali Netflixa wszech czasów. One Piece był nominowany do 11 nagród Children’s & Family Emmy, w tym w kategorii "Najlepszy serial dla młodzieży".

Powracająca załoga Słomkowego Kapelusza to Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Mackenyu jako Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji. Z pierwszego sezonu, choć w ograniczonych rolach, powrócą także Jeff Ward jako Buggy, Vincent Regan jako admirał Garp, Morgan Davies jako Koby oraz Aidan Scott jako Helmeppo.

Drugi sezon noszący podtytuł Kurs na Grand Line, na który składa się osiem odcinków zadebiutuje w całości 10 marca 2026 roku. Trzeci jest już w produkcji i ma się pojawić na Netflix w 2027 roku.

Źrodło: Netflix