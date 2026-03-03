"Proud", nowy polski serial HBO Original z premierą na prestiżowym festiwalu Series Mania 0

Nowy serial HBO Original Proud z Ignacym Lissem w roli głównej zostanie premierowo zaprezentowany w konkursie głównym (International Competition) podczas Series Mania Festiwal, wydarzenia gromadzącego twórców i widzów z całego świata. To pierwszy od 10 lat polski tytuł, który zakwalifikował się do tego prestiżowego konkursu.

Series Mania to międzynarodowy festiwal poświęcony serialom telewizyjnym, odbywający się corocznie w Lille we Francji. To największe wydarzenie tego typu w Europie i ważna platforma premierowa.

Serial Proud to oryginalna historia Filipa, młodego i nieodpowiedzialnego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? – tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera nowej polskiej produkcji HBO.

W głównej roli Ignacy Liss, znany z takich filmów jak Światłoczuła, Znachor czy Idź pod prąd. Produkcja składa się z 8 odcinków. Będzie można ją zobaczyć w serwisie HBO Max jeszcze w tym roku. Dokładna data premiery zostanie dopiero podana przez platformę.

Reżyserem produkcji jest Karol Klementewicz, a autorką zdjęć Weronika Bilska. Scenariusz napisali Klementewicz i Monika Pęcikiewicz.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl