Serial "Palm Royale" skasowany po 2. sezonach

Apple TV anulowało nominowany do Emmy serial Palm Royale, którego akcja przenosiła Nas na Florydę z lat 60. ubiegłego wieku. Ta komediowa produkcja doczekała się dwóch sezonów.

Anulowanie nastąpiło prawie dwa miesiące po emisji finału drugiego sezonu, który miał miejsce 14 stycznia. Przyczyny podjęcia takiej decyzji przez włodarzy Apple TV nie zostały ujawnione. Jest ona zaskakująca, gdyż pierwszy sezon Palm Royale odniósł wielki sukces otrzymując aż 11 nominacji do nagród Emmy. Widocznie streamera nie zadowoliły wyniki oglądalności, wpływ mogły mieć też recenzje, które wbrew nominacjom, są mieszane i dotyczą zarówno pierwszego, jak i drugiego sezonu.

Fabuła jest luźno oparta na powieści Juliet McDaniel "Mr. and Mrs. American Pie". Serial opowiada o Maxine Simmons (w tej roli Kristen Wiig), outsiderce, która próbuje zdobyć pozycji w wyższych sferach Palm Beach na Florydzie. Gdy kobieta próbuje przekroczyć nieprzepuszczalną granicę między posiadającymi a nieposiadającymi, produkcja zadaje to samo pytanie, które wciąż wprawia nas w zakłopotanie: Jak wiele z siebie jesteś skłonny poświęcić, aby zdobyć to, co ma ktoś inny? Akcja serialu rozgrywa się w roku 1969 i jest świadectwem walki każdego outsidera o szansę na prawdziwą przynależność.

Obsada serialu jest iście gwiazdoska, wśród nazwisk wymienić możemy także: Laurę Dern, Allison Janney, Ricky'ego Martina, Josha Lucasa, Leslie Bibb oraz Carol Burnett. Abe Sylvia pełnił funkcję showrunnera, scenarzysty i producenta wykonawczego serialu.

Źrodło: Deadline