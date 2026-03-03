Nieudany eksperyment w zwiastunie komediodramatu "The Miniature Wife" 0

Peacock zaprezentował pełny zwiastun swojego najnowszego, dziesięcioodcinkowego serialu "The Miniature Wife". Jego premiera już 9 kwietnia.

Laureat Złotego Globu Matthew Macfadyen oraz nominowana do Emmy Elizabeth Banks prowadzą serial, w którym występują także O-T Fagbenle, Zoe Lister-Jones, Sian Clifford, Sofia Rosinsky, Ronny Chieng, Aasif Mandvi, Rong Fu i Tricia Black.

Oparta na opowiadaniu Manuela Gonzalesa The Miniature Wife analizuje (nie)równowagę sił między małżonkami Lindy (Banks) i Lesem (Macfadyen) po wypadku technologicznym, który wywołuje ostateczny kryzys w ich związku. Kobieta zostaje bardzo zmniejszona do zaledwie sześciu cali wzrostu. Jej mąż musi pracować, by odwrócić ten niepożądany efekt, jednocześnie pomagając Lindy w domu.

Ten komediodramat został stworzony i wyprodukowany przez showrunnerów Jennifer Ames i Steve'a Turnera.

Serial zadebiutuje na platformie Peacock, która w Polsce nie jest dostępna. Jej produkcje w większości trafiają na SkyShowtime. Ta jednak nie potwierdziła jeszcze daty premiery The Miniature Wife w naszym kraju.

