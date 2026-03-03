"Domek na prerii" od Netflix z wczesnym odnowieniem na 2. sezon 0

Netflix jeszcze przed premierą pierwszego sezonu podjął decyzję o przedłużeniu realizowanej przez siebie nowej wersji Domku na prerii na 2. sezon. Włodarze amerykańskiego giganta najwyraźniej są pewni sukcesu produkcji. Rzadko bowiem streamer podejmuje takie kroki.

Fabuła Domku na prerii opiera się na bestsellerowej serii książek Laury Ingalls Wilder wydanych pod tym samym tytułem. Produkcja Netflixa jest wznowieniem klasyka z lat 70. XX wieku stacji NBC Domek na prerii.

Pierwszy sezon pochodzi od showrunnerki Rebecci Sonnenshine, a w rolach głównych występują Alice Halsey jako Laura Ingalls, Skywalker Hughes jako Mary, Luke Bracey jako Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald jako Caroline Ingalls, Maclean Fish, Warren Christie i Meegwun Fairbrother.

Domek na prerii zadebiutuje na Netflix dopiero 9 lipca 2026 roku. Poniżej prezentujemy Wam pierwsze zdjęcie z produkcji, które zostało opublikowane wraz z odnowieniem i ogłoszeniem daty premiery 1. sezonu.

O czym opowie "Domek na prerii"?

Nadchodzący serial to częściowo pełna nadziei rodzinna opowieść, częściowo epicka opowieść o przetrwaniu, a częściowo historia początków amerykańskiego Zachodu. Ta świeża adaptacja ikonicznych, półautobiograficznych książek Laury Ingalls Wilder oferuje kalejdoskopowy obraz zmagań i triumfów tych, którzy ukształtowali amerykańskie pogranicze.

Wznowienie skupi się wokół Charlesa, jego żony Caroline oraz ich córek Laury i Mary, gdy opuszczają Wisconsin i osiedlają się w środkowo-zachodniej Ameryce pod koniec XIX wieku.

