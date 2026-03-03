"Pinocchio: Unstrung" - pierwszy zwiastun horroru należącego do Poohniverse 0

Franczyza Poohniverse nadal się rozwija. Do kin zmierza Pinocchio: Unstrung, który zamienia kolejną ukochaną postać z baśni w koszmar. Jagged Edge Productions udostępniło pierwszy zwiastun nowego slashera, który ma trafić do kin jeszcze w tym roku.

W opublikowanym materiale widzimy tytułową postać jako lalkę-zabójcę, która niespodziewanie nawiązuje więź z młodym chłopcem, jest nim wnuk Geppetta, który odkrył tajemnicę dziadka. Drewniana kukiełka zrobi wszystko, aby zostać prawdziwym chłopcem. W tym celu rozpoczyna pozyskiwanie części ludzkich ciał. Zwiastun ukazuje niektóre makabryczne sceny filmu, w tym tą, w której Pinokio siłą zdziera skórę ze swojej ofiary.

Nie da się ukryć, że twórcy celują w bezkompromisową przemoc i szok. Po sukcesie filmów "Puchatek: Krew i miód", widać wielką poprawę w produkcji filmu, głównie ze względu na poniesione koszta. Nadchodzy slasher nie jest już tak niskobudżetową produkcją, jaką był pierwszy "Puchatek". Aby całość wyglądała bardziej realistycznie zbudowana została specjalna animatroniczna lalka, za którą odpowiada legenda charakteryzacji Todd Masters.

Pinocchio: Unstrung został napisany i wyreżyserowany przez Rhysa Frake-Waterfielda. W obsadzie znajdują się Evan Lloyd, Richard Brake, Adrian Burton, Peter DeSouza-Feighoney, Charlotte Jackson Coleman, Kelly Rian Sanson, Karolina Knight, Alexander Butler, Cameron Bell i Jessica Balmer, a Robert Englund podkłada głos złemu świerszczowi.

Data premiery slashera nie została jeszcze ujawniona.

To najnowsza odsłona serii "Poohniverse" od Jagged Edge Productions, gdzie klasyczne powieści dla dzieci zostają przerobione na pokręcone opowieści grozy. Niezależne uniwersum kinowe oficjalnie rozpoczęło się wraz z premierą filmu Puchatek: Krew i miód w 2023 roku. Dzięki sukcesowi po nim pojawiły się Puchatek: Krew i miód 2 w 2024 roku, Piotruś Pan: Horror w Nibylandii w 2025 roku oraz Bambi: The Reckoning w 2025 roku. Całość dąży do spotkania grupy złoczyńców w ostatecznej produkcji Poohniverse: Monsters Assemble.

Źrodło: Comingsoon, Youtube