Andrzej Chyra nowym Janem Pawłem II. Rozpoczęto zdjęcia do "Santo Subito!" 0

W Rzymie rozpoczęły się zdjęcia do "Santo Subito!", thrillera w reżyserii francuskiego twórcy, Bertranda Bonello. Główną rolę gra w nim gwiazdor Marvela, Mark Ruffalo. Wciela się on w amerykańskiego księdza, który tuż po śmierci Jana Pawła II, pracuje przy jego procesie beatyfikacyjnym. Nie brak jednak również polskich akcentów: Karola Wojtyłę portretuje Andrzej Chyra, a kardynała Stanisława Dziwisza – Cezary Żak.

Andrzej Chyra, kadr z serialu "Dziewczyna i kosmonauta"

Głównym bohaterem Santo Subito! jest ojciec Joseph Murolo (Mark Ruffalo), amerykański ksiądz wezwany przez Watykan do pełnienia funkcji „adwokata diabła” w śledztwie dotyczącym potencjalnej drogi do świętości Jana Pawła II. Jego zadaniem jest znalezienie dowodów na to, że kandydat na świętego nie zasługuje na ów zaszczyt. Podczas przeprowadzania wywiadów z powiernikami Karola Wojtyły i jego najbliższymi współpracownikami, Murolo gubi się w „moralnym labiryncie”, który ostatecznie wystawi na próbę jego własną wiarę.

U Boku Marka Ruffalo pojawi się też Charlotte Rampling, która gra polsko-amerykańską filozofkę, Annę-Teresę Tymieniecką. Była ona przyjaciółką Jana Pawła II, z którym przez lata korespondowała. Wśród pozostałych członków obsady znalazł się m.in. Adam Bessa, któremu przypadła rola Aliego Agcy. Bonello jest także autorem scenariusza wspólnie z Thomasem Bidegaina.

Zdjęcia do thrillera potrwają łącznie 10 tygodni i będą realizowane w dwóch krajach: we Włoszech (Rzym, Matera) oraz w Polsce (Warszawa, Szczawnica).

Źrodło: PAP