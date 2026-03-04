Netflix ogłasza nowy spin-off "Squid Game" 0

Netflix ponownie rozszerza jedno z najgłośniejszych uniwersów ostatnich lat. Platforma oficjalnie ogłosiła, że trwają prace nad nowym spin-offem hitu Squid Game – produkcją zatytułowaną Squid Game: The VIP Challenge.

Oryginalny serial, stworzony przez Hwang Dong-hyuka, zadebiutował w 2021 roku i błyskawicznie stał się globalnym fenomenem. Drugi sezon trafił na platformę w 2024 roku, a trzeci i finałowy rozdział historii zadebiutował w ubiegłym roku. W międzyczasie widzowie otrzymali reality-show Squid Game: The Challenge, które zadebiutowało w 2023 roku i przeniosło brutalną rywalizację do świata prawdziwych uczestników.

Nowy projekt ma jednak podnieść stawkę jeszcze wyżej. W Squid Game: The VIP Challenge ośmioro znanych uczestników wkroczy do świata bezwzględnej gry, gdzie liczyć się będą spryt, strategia i odporność psychiczna. W obsadzie znaleźli się m.in. Dylan Efron, Hannah Godwin, Kim Zolciak, Ryan Serhant, wokalistka Mel B, mistrz NBA Tristan Thompson oraz zwycięzca głosowania fanów Viper.

Sam Viper zapowiada totalny chaos, podkreślając, że każdą decyzję zamierza analizować z chirurgiczną precyzją. Na razie platforma nie ujawniła daty premiery ani szczegółów dotyczących zasad rywalizacji. Jedno jest pewne – marka Squid Game wciąż pozostaje jednym z najmocniejszych filarów globalnej oferty Netflixa.

Źrodło: ComingSoon