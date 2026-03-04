"Zwierzogród 2" z datą premiery w streamingu! Wiemy kiedy hit trafi do sieci 0

Disney oficjalnie ogłosił datę streamingowej premiery jednego z największych kinowych hitów ostatnich lat. Zwierzogród 2, uwielbiana kontynuacja animowanego przeboju z 2016 roku, trafi na Disney+ już 11 marca 2026 roku.

Wczytywanie...

W drugiej części przebojowej animacji od Walt Disney Animation Studios początkujący funkcjonariusze Judy Hopps i Nick Wilde ponownie łączą siły. Tym razem na ich drodze staje tajemniczy Gary De’Snake (w tej roli Ke Huy Quan), którego pojawienie się wywraca Zwierzogród do góry nogami. Aby rozwiązać zagadkę, duet musi działać pod przykrywką w zupełnie nowych, nieoczekiwanych rejonach miasta, co wystawia ich partnerstwo na najcięższą próbę.

Do swoich ról powrócili Ginnifer Goodwin i Jason Bateman, a w gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także m.in. Shakira, Idris Elba czy Quinta Brunson. Za reżyserię odpowiadają Jared Bush i Byron Howard, a producentką jest Yvett Merino.

Film, który zadebiutował w kinach w listopadzie 2025 roku, błyskawicznie stał się globalnym fenomenem. Z wpływami przekraczającymi 1,85 miliarda dolarów, Zwierzogród 2 to obecnie najbardziej dochodowa animacja w historii oraz piąty miliardowy hit Walt Disney Animation Studios.

Animacja na koncie ma już nagrodę BAFTA za najlepszy film animowany, a także nominację do Oscara 2026 w tej samej kategorii.

Źrodło: Disney