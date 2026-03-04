Wiemy kiedy zakończy się hitowy serial "The Bear" 0

Jedna z największych i najbardziej nagradzanych produkcji platformy Hulu / Disney+ dobiega końca. Po pięciu sezonach z widzami pożegna się hitowy serial The Bear.

Informację potwierdziła jedna z gwiazd produkcji, Jamie Lee Curtis. Aktorka zaskoczyła fanów wpisem na Instagramie, publikując wspólne zdjęcie z Abby Elliott i dodając poruszający podpis. Przyznała, że to dla niej zaszczyt móc dokończyć historię tej niezwykłej rodziny, którą wszyscy pokochaliśmy.

W rozmowie Curtis odniosła się do zamieszania wokół swojego posta. Jak stwierdziła, była przekonana, że zakończenie serialu po piątym sezonie jest powszechnie znane.

Wszyscy już potwierdzili, że serial się kończy. Nie rozumiem, czemu to takie wielkie wydarzenie. Jeśli nie miał się kończyć, to właśnie wszystko wygadałam – zażartowała aktorka.

Piąty sezon nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, ale zdjęcia zostały już zakończone. Oznacza to, że finałowe odcinki powinny trafić na platformę jeszcze w tym roku.

Serial od początku cieszył się ogromnym uznaniem krytyków i widzów, a na jego czele stoją Jeremy Allen White oraz Ayo Edebiri. W obsadzie znajdują się także m.in. Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson oraz Edwin Lee Gibson.

Choć dla wielu fanów to smutna wiadomość, twórcy zapowiadają, że piąty sezon domknie historię w satysfakcjonujący sposób.

Źrodło: Access Hollywood