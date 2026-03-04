Josh Duhamel w komediowej rywalizacji o… miejsce w przedszkolu. Zwiastun "Preschool" 0

Prezentujemy oficjalny zwiastun nowej komedii familijnej Preschool. Film w reżyserii i z udziałem Josha Duhamela trafi na platformy cyfrowe już 17 marca 2026 roku.

Wczytywanie...

Akcja filmu rozgrywa się w Londynie, gdzie dwóch zdeterminowanych ojców walczy o ostatnie wolne miejsce w prestiżowym przedszkolu. To, co początkowo wydaje się zwykłą rekrutacją, szybko przeradza się w absurdalną i coraz bardziej eskalującą rywalizację. Oficjalny opis zapowiada wielkoduszny humor, bezczelne zagrywki i nieoczekiwane konsekwencje, gdy obaj bohaterowie zaczynają przekraczać kolejne granice w imię dobra swoich dzieci. W miarę jak ich intrygi wymykają się spod kontroli, w konflikt zostają wciągnięte całe rodziny.

Za scenariusz odpowiada Richard D’Ovidio, który napisał go na podstawie historii stworzonej wspólnie z Nicole D’Ovidio. W obsadzie znaleźli się m.in.: Michael Socha, Antonia Thomas, Charity Wakefield oraz Fenella Woolgar.

Dla Duhamela to już trzecia komedia, za której powstanie odpowiada – wcześniej stanął za kamerą przy Wyzwanie dla kumpla (2019) oraz jego kontynuacji Buddy Games: Spring Awakening z 2023 roku.

Źrodło: ComingSoon