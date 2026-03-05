Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

John Leguizamo dołącza do obsady nowego "Egzorcysty" 0

John Leguizamo zasilił obsadę nowego filmu z serii "Egzorcysta", za który odpowiada reżyser i scenarzysta Mike Flanagan. Produkcja dla Universal Pictures wchodzi w fazę zdjęciową już w przyszłym tygodniu.

W obsadzie znaleźli się także Scarlett Johansson, Jacobi Jupe, Chiwetel Ejiofor, Sasha Calle, Laurence Fishburne oraz Diane Lane. Johansson ma wcielić się w matkę, natomiast Jupe zagra jej syna. Szczegóły dotyczące postaci Leguizamo pozostają tajemnicą, choć branżowe doniesienia sugerują, że aktor może sportretować antagonistę.

Nowy film nie będzie bezpośrednią kontynuacją ani remake’em wcześniejszych odsłon serii. Projekt ma stanowić świeże i odważne podejście do kultowej marki, funkcjonujące w tym samym uniwersum, lecz niezwiązane fabularnie z nieudanym horrorem "Egzorcysta. Wyznawca" z 2023 roku.

Flanagan odpowiada za scenariusz, reżyserię oraz produkcję. Za realizację stoją studia Blumhouse Productions, Atomic Monster i Morgan Creek Entertainment. Premiera kinowa zaplanowana jest na 12 marca 2027 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter