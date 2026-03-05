Kino Helios - Filmowe Poranki: "Świnka Peppa, cz. 1" 0
Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny!
W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak "Filmowe Poranki w kinie Helios" czy "Pierwszy raz w kinie" jak i propozycje jednorazowe.
Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – "Filmowe Poranki: Świnka Peppa, cz. 1" w niedzielę 8 marca o godzinie 10:30.
Peppa to mała świnka w czerwonej sukience. Jest rozbrykana, ciekawska, bardzo pomysłowa i uwielbia przygody. Najbardziej kocha swoje błotnisko, bo co jest lepszego na świecie niż skakanie w deszczu przez kałuże. Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają konkursy i zabawy na sali kinowej.
Zaprezentowany zostanie następujący zestaw bajek:
- Zabawy w błocie
- Zgubiony pan Dinozaur
- Najlepsi przyjaciele
- Papuga Polly
- Zabawa w chowanego
- Przedszkole
- Mama Świnka w pracy
- Świnka w środku
- Zagubione okulary taty
- Ogrodnictwo
