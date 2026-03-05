Kino Helios - Filmowe Poranki: "Świnka Peppa, cz. 1" 0

Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny!

Wczytywanie...

W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak "Filmowe Poranki w kinie Helios" czy "Pierwszy raz w kinie" jak i propozycje jednorazowe.

Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie – "Filmowe Poranki: Świnka Peppa, cz. 1" w niedzielę 8 marca o godzinie 10:30.

Peppa to mała świnka w czerwonej sukience. Jest rozbrykana, ciekawska, bardzo pomysłowa i uwielbia przygody. Najbardziej kocha swoje błotnisko, bo co jest lepszego na świecie niż skakanie w deszczu przez kałuże. Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają konkursy i zabawy na sali kinowej.

Zaprezentowany zostanie następujący zestaw bajek:

Zabawy w błocie

Zgubiony pan Dinozaur

Najlepsi przyjaciele

Papuga Polly

Zabawa w chowanego

Przedszkole

Mama Świnka w pracy

Świnka w środku

Zagubione okulary taty

Ogrodnictwo

Wczytywanie...

Więcej informacji na HELIOS.PL

Źrodło: Helios